Kentte gece geç saatlerde Ağrı-Kağızman kara yolu Başkent köyüne 5 kilometre uzaklıkta yoğun tipi nedeniyle araçların mahsur kaldığı ihbarı yapıldı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen ihbar sonrası Ağrı Valiliği koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı, AFAD ve Karayolları, bölgede yoğun çalışma yürüttü.
Kar kalınlığının yer yer 2 metreye ulaştığı bölgeye ulaşan ekipler, iş makineleriyle yol açtı. Ekiplerin yoğun mücadelesi sonucu araçlarında mahsur kalan vatandaşlar, güvenli bölgelere tahliye edildi.
Kaynak: DHA