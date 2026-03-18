Maçın 26. dakikasında Hadergjonaj, Janvier’in pasını ağlarla buluşturarak Alanyaspor’u 1-0 öne geçirdi. 31. dakikada Hwang’in golüyle skor 2-0’a yükseldi ve ilk yarı bu sonuçla tamamlandı.
İkinci yarıda Alanyaspor ataklarını sürdürdü. 63. dakikada Lima, köşe vuruşundan gelen topu kafa ile ağlara göndererek farkı üçe çıkardı. 81. dakikada İbrahim Kaya’nın golüyle skor 4-0’a ulaştı. 88. dakikada Janvier, İbrahim Kaya’nın pasıyla ceza sahası önünden attığı şutla skoru 5-0’a taşıdı.
Alanyaspor, bu galibiyetle ligdeki puanını artırırken, Kocaelispor karşısında etkili oyununu skora yansıtarak taraftarlarını memnun etti.
Kaynak: AA