Fenerbahçe, maça Ederson, Levent Mercan, Yiğit Efe Demir, Oosterwolde, Brown, Guendouzi, Kante, Musaba, Asensio, Nene ve Cherif ilk 11’iyle başladı. Gaziantep FK ise Burak Bozan, Tayyip Talha Sanuç, Abena, Mujakic, Perez, Melih Kabasakal, Gassama, Yusuf Kabadayı, Kozlowski, Maxim ve Bayo ile sahadaydı.

dakikada Cherif’in pasında Nene, Fenerbahçe’yi öne geçirdi: 1-0. İkinci yarıda Gaziantep FK, Maxim’in penaltısı ile skoru 1-1’e getirdi. Ancak Fenerbahçe, Kante (59’), Nene (68’, 79’) ile üst üste goller bularak maçı 4-1 kazandı.

Çanakkale Zaferi’ne Saygı

Fenerbahçe tribünleri, Gaziantep FK maçı öncesi 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 111’inci yılı anısına dev pankart ve Türk bayrağı açtı. Pankartta “18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 111. Yılında tüm kahramanlarımızı saygı ve rahmetle anıyoruz” ifadesi yer aldı.

Tribünler ve Konuklar

Maçı yaklaşık 15 bin sarı-lacivertli taraftar izlerken tribünler büyük ölçüde boş kaldı. A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, karşılaşmayı protokol tribününden takip etti.

Fenerbahçe, bu galibiyetle Süper Lig’de üst sıralardaki iddiasını sürdürürken, Gaziantep FK ise deplasmanda puansız ayrıldı.