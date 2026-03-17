Ankara’da Ankara Metrosu’nda yaşanan aksama, sabah saatlerinden itibaren yolculara zor anlar yaşattı. Ulus İstasyonu’nda hatta izinsiz giriş yapılması nedeniyle seferlerde ciddi gecikmeler meydana geldi.

EGO Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Ulus İstasyonu’nda hatta izinsiz giriş nedeniyle işletme düzeninde aksama yaşanmaktadır” denildi. Açıklamada ayrıca metro seferlerinin geçici olarak Yenimahalle – Sıhhiye istasyonları arasında aktarmalı şekilde sürdürüldüğü belirtildi.

Yaşanan aksama nedeniyle çok sayıda vatandaş istasyonlarda uzun süre beklemek zorunda kaldı. Yoğunluk nedeniyle peronlarda kalabalık oluşurken, bazı yolcuların saatlerdir ulaşım sağlayamadığı öğrenildi.

EGO yetkilileri, ekiplerin olay yerine müdahalesinin sürdüğünü ve normal sefer düzenine en kısa sürede dönülmesi için çalışmaların devam ettiğini bildirdi. Yolculara ise mağduriyet yaşamamaları adına yapılan duyuru ve yönlendirmeleri takip etmeleri çağrısında bulunuldu.

DİP NOT; ARADAN GEÇEN BİR SAATİN SONUNDA SEFERLER NORMALE DÖNDÜ