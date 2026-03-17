Polonyalı yıldız golcü Robert Lewandowski için transfer dedikoduları yeniden gündeme geldi. İddialara göre İstanbul’un iki büyük kulübü Beşiktaş ve Fenerbahçe, Barcelona ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan tecrübeli forvetle ilgileniyor.

Barcelona’da teknik direktör Hansi Flick’in sisteminde Ferran Torres’in daha fazla forma giymesi ve Lewandowski’nin yüksek maaşının kulüp bütçesine baskı yapması, ayrılık ihtimalini güçlendiriyor.

Basında yer alanlara göre Beşiktaş’ın Lewandowski için yaptığı teklifin Fenerbahçe’ye göre daha cazip olduğu iddia edilirken, oyuncunun Türkiye’ye gelmesi halinde hem yüksek maaş hem de ciddi bir imza parası alabileceği belirtiliyor.

Öte yandan Suudi Arabistan kulüplerinin de deneyimli golcünün peşinde olduğu ve güvenlik ile aile yaşamı gibi faktörlerin de karar sürecinde rol oynayabileceği konuşuluyor.