Süper Lig'in 27'nci haftasında 17,18 ve 19 Mart'ta oynanacak maçlarda görev yapacak hakemler Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından açıklandı.
27'nci haftanın maçları ve hakemleri şöyle:
Yarın
20.00 Fenerbahçe - Gaziantep FK: Kadir Sağlam
18 Mart Çarşamba
16.00 Corendon Alanyaspor - Kocaelispor: Yiğit Arslan
20.00 RAMS Başakşehir FK- Hesap.com Antalyaspor: Reşat Onur Coşkunses
20.00 ikas Eyüpspor - Trabzonspor: Oğuzhan Çakır
19 Mart Perşembe
16.00 Zecorner Kayserispor - Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük: Halil Umut Meler
20.00 TÜMOSAN Konyaspor - Natura Dünyası Gençlerbirliği: Ali Yılmaz
20.00 Beşiktaş - Kasımpaşa: Batuhan Kolak
Kaynak: DHA