Süper Lig'in 27'nci haftasında 17,18 ve 19 Mart'ta oynanacak maçlarda görev yapacak hakemler Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından açıklandı.

27'nci haftanın maçları ve hakemleri şöyle:

Yarın

20.00 Fenerbahçe - Gaziantep FK: Kadir Sağlam

18 Mart Çarşamba

16.00 Corendon Alanyaspor - Kocaelispor: Yiğit Arslan

20.00 RAMS Başakşehir FK- Hesap.com Antalyaspor: Reşat Onur Coşkunses

20.00 ikas Eyüpspor - Trabzonspor: Oğuzhan Çakır

19 Mart Perşembe

16.00 Zecorner Kayserispor - Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük: Halil Umut Meler

20.00 TÜMOSAN Konyaspor - Natura Dünyası Gençlerbirliği: Ali Yılmaz

20.00 Beşiktaş - Kasımpaşa: Batuhan Kolak