1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kapsamında HAK-İŞ İstanbul İl Başkanı Mustafa İluk ve sendika üyeleri, Taksim Meydanı’ndaki Cumhuriyet Anıtı’na çelenk bırakarak basın açıklaması yaptı.

1977 1 Mayıs’ta Hayatını Kaybedenler Anıldı

Program kapsamında heyet, Kazancı Yokuşu’na giderek 1 Mayıs 1977 olaylarında yaşamını yitiren emekçileri andı. Katılımcılar, hayatını kaybedenlerin anısına bölgeye karanfil bıraktı.

“Bugün Taksim’deyiz, 81 İlin Meydanlarındayız”

Açıklamalarda bulunan Mustafa İluk, HAK-İŞ’in Türkiye genelinde meydanlarda olduğunu belirterek, “Bugün Taksim’deyiz HAK-İŞ olarak. 81 ilin bütün meydanlarındayız” dedi.

1 Mayıs 1977 Olaylarının Failleri İçin Çağrı

Mustafa İluk, 1 Mayıs 1977’de yaşanan olayların faillerinin halen ortaya çıkarılamadığını belirterek, sorumluların gün yüzüne çıkarılması ve yargılanması çağrısında bulundu.

Emekçilere Dayanışma Mesajı

HAK-İŞ heyeti, Türkiye genelinde meydanları dolduran tüm emekçilere selam göndererek 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nün birlik, dayanışma ve hak mücadelesi açısından önemine dikkat çekti.