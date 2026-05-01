DİSK Genel-İş Ankara 2 No’lu Şube tarafından 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla organize edilen yürüyüşe Fethi Yaşar da katılarak belediye çalışanlarıyla birlikte yürüdü. Yürüyüş, Yenimahalle Kapalı Pazar Yeri ve Sosyal Tesisleri’nden başlayarak Tandoğan Meydanı’na kadar devam etti.

Etkinliğe ayrıca CHP Yenimahalle İlçe Başkanı Halil Alankuş, parti yöneticileri, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri ve çok sayıda belediye çalışanı katıldı.

“Toplumun Her Kesimi Zorluk Yaşıyor”

Yürüyüş sırasında işçilere hitap eden Başkan Yaşar, ülkede farklı kesimlerin benzer ekonomik sıkıntılarla karşı karşıya olduğunu belirtti. İşçilerden emeklilere, çiftçilerden sanayi çalışanlarına kadar geniş bir kitlenin zor bir süreçten geçtiğini ifade eden Yaşar, bu dönemin birlik ve dayanışma ile aşılabileceğini söyledi.

“Emekçilerin Yanında Olmaya Devam Edeceğiz”

Görev süresi boyunca çalışanların haklarını korumaya özen gösterdiklerini dile getiren Yaşar, belediye bütçesinin önemli bir bölümünü emekçilere ayırdıklarını vurguladı. Maaş ve sosyal hakların zamanında ödenmesine dikkat ettiklerini belirten Yaşar, imkânlar ölçüsünde çalışanların şartlarını iyileştirmek için çaba gösterdiklerini kaydetti.

Hak arama mücadelesinin demokratik yollarla sürdürülmesi gerektiğini ifade eden Yaşar, “Birlik içinde hareket ederek, kimseye zarar vermeden haklarımızı savunmalıyız. Dayanışma içinde mücadele ederek daha iyi koşullara ulaşacağız” dedi.

Konuşmasının sonunda tüm emekçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü kutlayan Yaşar, ortak mücadele vurgusu yaptı.