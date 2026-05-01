Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Abdulkadir Çay, Eskişehir’de gazete ve internet haber sitelerinin temsilcileriyle bir araya geldi. Bu önemli toplantıda, yerel basının karşı karşıya kaldığı yapısal sorunlar, dijitalleşmenin sektöre etkileri ve sürdürülebilir yayıncılık konuları ele alındı.

Bölge ziyaretlerine önem verdiklerini belirten Genel Müdür Çay, gittikleri her şehirde basın temsilcileriyle buluşarak sahadaki ihtiyaçları doğrudan dinlediklerini ifade etti. Çay, “Gittiğimiz şehirlerde basın temsilcileriyle mutlaka bir araya gelerek taleplerini dinliyoruz. Sahadaki gözümüz ve kulağımız olan bölge müdürlerimiz aracılığıyla basınımızın mevcut durumunu yakından takip ediyoruz. Paydaşlarımızla birlikte hareket ederek ortak bir perspektif geliştirmeye çalışıyoruz” dedi.

GELİRLER KÜRESEL DİJİTAL PLATFORMLARA MI GİDİYOR?

Konuşmasında küresel dijital platformların medya gelirleri üzerindeki etkisine de değinen Çay, yerel basının ürettiği içeriklerden bu platformların ticari kazanç sağladığını vurguladı. Çay, “Siz mücadele verirken küresel dijital platformlar sizin ürettiğiniz içerikten gelir elde ediyor. Bu alana daha fazla odaklanmamız gerekiyor” ifadelerini kullandı.

"STAJ İMKANI ARTTIRILMALI!"

Genç gazetecilerin sektöre kazandırılmasının önemine dikkat çeken Çay, mesleğin geleceği açısından iletişim fakültesi öğrencilerine daha fazla uygulama alanı sağlanması gerektiğini belirtti. Yerel basın kuruluşlarına çağrıda bulunan Çay, staj imkânlarının artırılmasının hem öğrenciler hem de sektör için önemli katkı sağlayacağını dile getirdi.