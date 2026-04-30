Ankara’da genç liderler ve girişimcileri bir araya getiren önemli bir organizasyona imza atan JCI Ankara (Genç Liderler ve Girişimciler Derneği Ankara Şubesi), girişimcilik ekosistemine katkı sunmak amacıyla “Girişimci Paleti” programının ilk buluşmasını gerçekleştirdi.

Sonsöz Gazetesi’nden Sümer Taşkıran’ın haberine göre; 21 Nisan 2026 tarihinde Garaj X TEKMER’de düzenlenen program, saat 19.30 ile 21.30 arasında yoğun katılımla tamamlandı. TED Üniversitesi Girişimcilik Ofisi iş birliğiyle hayata geçirilen etkinlikte, gençlerin değişen iş dünyasına hazırlanması, girişimcilik becerilerinin geliştirilmesi ve profesyonel bağlantılar kurmalarına katkı sağlanması hedeflendi.

DEĞİŞEN DÜNYAYA LİDERLER YETİŞTİRİYORUZ

JCI Ankara, “değişen dünyaya liderler yetiştiriyoruz” vizyonuyla yürüttüğü çalışmalar kapsamında, girişimcilik alanında gençlere yeni fırsatlar sunmaya devam ediyor. Dünya Ekonomik Forumu, Avrupa Birliği ve OECD gibi uluslararası kuruluşların yayımladığı güncel raporların; analitik düşünme, yaratıcılık, dayanıklılık, liderlik ve girişimcilik yetkinliklerinin geleceğin iş gücü için kritik önem taşıdığını ortaya koyduğuna dikkat çekilen programda, bu doğrultuda geliştirilen projelerin gençlerin kariyer yolculuğuna önemli katkılar sunduğu vurgulandı.

FİKİRDEN GELİRE UZANAN YOLCULUK

Dört modülden oluşan “Girişimci Paleti” programı, katılımcılara fikir aşamasından başlayarak iş modeli geliştirme, sürdürülebilir değer yaratma ve girişimlerin ekonomik karşılık üretme süreçlerine kadar kapsamlı bir gelişim deneyimi sunmak amacıyla planlandı.

Programın ilk modülü olan “Fırsat Okuma ve Problem Analizi”, TED Üniversitesi Girişimcilik Ofisi Direktörü Şevket Özer Kürkçüoğlu’nun katkılarıyla gerçekleştirildi. Katılımcılar bu oturumda; gerçek ihtiyaçları analiz etme, problemi doğru tanımlama, pazar segmentasyonu oluşturma ve güçlü bir girişim temeli kurma konularında bilgi edinirken, girişimcilik yolculuğunun en kritik aşamalarına dair önemli deneyimler kazandı.

Haberin daha geniş ve detaylı halini Sonsöz Gazetesi’nde okuyabilirsiniz.