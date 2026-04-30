Türk Dünyası Balkan Türkleri ve İşbirliği Derneği (BAL-DES), 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı ve Kosova Türkleri Milli Bayramı’nı yoğun katılımlı bir etkinlikle coşkuyla kutladı.

Sonsöz Gazetesi’nden Çavuş Işık’ın haberine göre; bu anlamlı günde BAL-DES Ritim Grubu Şef Celil Kaya yönetiminde birbirinden hareketli eserleri hem çalarak hem de söyleyerek katılımcıların coşkusunu zirveye taşıdı.

BAL-DES Yönetim Kurulu da katılımlarıyla desteklerini esirgemeyen tüm katılımcılara teşekkür ederken, başarılarından ötürü BAL-DES Ritim Grubu Şef Celil Kaya’ya bir plaket takdim etti.

Etkinliğe yöresel sanatçılar da katılarak renk kattı.

