Sanatçı Billur Cankut Varlı’nın son dönem çalışmalarını bir araya getiren “Doğadan İzlenimler” adlı sergi, 7 Mayıs 2026 tarihinde sanatseverlerle buluşuyor.

Doğayı kendine özgü bir resimleme tekniğiyle yorumlayan Varlı, eserlerinde natürmortlardan kent manzaralarına, kıyılardan kayıkçılara kadar geniş bir tematik yelpazeyi ele alıyor. Sanatçının çalışmaları; geometrik ve optik yaklaşımların ötesine geçerek, kişisel bir duyum ve şiirsel anlatım diliyle şekilleniyor.

“Doğadan İzlenimler” sergisi, mavi, yeşil ve sarının hakim olduğu renk paletiyle doğanın çok katmanlı yapısını pitoresk bir anlayışla izleyiciye sunuyor. Sanat eleştirmeni Ümit Gezgin, Varlı’nın eserlerini “lirik bir görsellik üzerine kurulu resimsel söylem” olarak tanımlıyor.

Tanınmış mimar Fikret Cankut’un kızı olan sanatçı, 1997 yılında Nevide Gökaydın atölyesinde başladığı sanat yolculuğunu kolaj tekniğiyle derinleştirdi. Bu tekniği zamanla boya ile harmanlayarak özgün bir stil geliştiren Varlı, ilk kişisel sergisini 2002 yılında Hacettepe Üniversitesi’nde açtı. Sanatçı, Ankara ve İstanbul’un yanı sıra New York ve Floransa’da da sergilere katıldı.

2003 yılından bu yana Ankara’da ‘Resimevi’ sanat atölyesinde çalışmalarını sürdüren Varlı, 23 yıllık üretim sürecinde birçok karma sergi ve sanat fuarında yer aldı.

7 Mayıs 2026 Perşembe günü saat 18.00’de gerçekleşecek açılışla başlayacak sergi, 7 Haziran 2026 tarihine kadar ziyaret edilebilecek. Sanatseverler, doğanın şiirsel yorumunu yansıtan bu özel seçkiyi Krişna Sanat Galerisi’nde deneyimleme fırsatı bulacak.