Uluslararası Ankara Müzik Festivali bu yıl 40. yaşını, anlamlı bir kapanış konseriyle taçlandırıyor. Sevda Cenap And Müzik Vakfı tarafından düzenlenen festival, 30 Nisan Perşembe akşamı gerçekleşecek senfonik konserle müzikseverlere veda edecek.

Festivalin kapanışında sahne alacak olan Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, aynı zamanda 200. kuruluş yılını kutluyor. Bu özel gece, vakfın uzun yıllar başkanlığını yapmış Mehmet Başman anısına düzenlenecek.

Ankara’nın çoksesli müzik geleneğini yansıtan festival, yıllardır orkestralar ve sanat kurumlarıyla kurduğu güçlü iş birlikleriyle dikkat çekiyor. CSO’nun kökeni, 19. yüzyılda kurulan Muzıka-i Hümayun’a kadar uzanırken, Cumhuriyet döneminde Mustafa Kemal Atatürk’ün vizyonuyla Ankara’da yeniden yapılandırılarak bugünkü kimliğine kavuştu.

Konserde, Türk besteciler Erberk Eryılmaz ve Onur Türkmen’in CSO siparişiyle hazırlanan eserleri dünya prömiyerini yapacak. Orkestrayı Daimi Şef Cemi’i Can Deliorman yönetecek.

Şef Burak Onur Erdem yönetimindeki Devlet Çoksesli Korosu da gecede sahne alacak. Konserin solistleri arasında Marie-Pierre Langlamet, Görkem Ezgi Yıldırım, Buğra Kutbay, Ceren Türkmenoğlu, Ramazan Konak ve Erberk Eryılmaz yer alıyor.

Başkent Ankara’nın kültür ve sanat hayatına önemli katkılar sunan festival, 40 yıllık birikimi ve uluslararası kimliğiyle müzik aracılığıyla Türkiye’nin tanıtımına katkı sağlamayı sürdürüyor.