Ankara Büyükşehir Belediyesi, Bahçelievler bölgesinde bulunan semt halini yıkarak yerine çok amaçlı yeni bir yaşam merkezi inşa ediyor. “BahçeliHâl” adı verilecek proje, semt hali, ticari alanlar ve sosyal donatıları tek çatı altında toplayacak.

18 Bin 988 Metrekarelik Yeni Kompleks

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen proje, toplam 18 bin 988 metrekare inşaat alanına sahip olacak. Yapı; 3 bodrum kat, zemin kat ve 3 normal kattan oluşacak şekilde planlandı.

Bodrum katlarda otopark ve sığınak alanları yer alırken, toplam 170 araçlık kapasite oluşturulacak.

Semt Pazarı ve Ticari Alanlar Bir Arada

Zemin katta 17 dükkân, mağazalar ve bir market bulunacak. Ayrıca güvenlik ve danışma birimleri de bu katta hizmet verecek.

1’inci bodrum katta haftada bir gün kurulacak semt pazarı yer alırken, pazarın olmadığı günlerde alan otopark olarak kullanılacak.

Sosyal ve Kültürel Alanlar Projenin Merkezinde

Projenin 1’inci katında BELMEK atölyeleri, kadınlar lokali, çocuk kulübü ve çeşitli eğitim-sosyal alanlar yer alacak.

2’nci katta ise 1000 metrekarelik “Bahçeli Sanat Galerisi” ile 400 kişilik “Bahçeli Sahne” bulunacak. Bu alanda sergi, konferans ve kültürel etkinlikler düzenlenecek.

Eğitim ve Etkinlik Alanları

3’üncü katta seminer odaları, BELMEK atölyeleri ve teknik alanlar yer alacak. Ayrıca konferans salonunun üst fuaye alanı da bu katta bulunacak.

Anıtkabir Manzaralı Seyir Terası

Projenin teras katı açık hava etkinlik alanı olarak tasarlandı. Anıtkabir manzaralı seyir terası, yeşil alan düzenlemeleri ve güneş enerji sistemiyle desteklenecek.

Bölgeye Yeni Sosyal Merkez

“BahçeliHâl” tamamlandığında, yalnızca alışveriş değil; kültür, sanat, eğitim ve sosyal yaşamın da bir arada olduğu yeni bir buluşma noktası olarak hizmet verecek.