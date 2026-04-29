Söz konusu kapsülün, Orion uzay aracı olduğu ve Artemis II görevi kapsamında astronotları taşıyan test uçuşunun ardından detaylı inceleme sürecine alındığı öne sürüldü.

Artemis II görevi ve mürettebat

Planlanan Artemis II görevi, NASA’nın yarım asırdan uzun bir aradan sonra Ay yörüngesine insan göndermeyi hedeflediği ilk insanlı görev olarak biliniyor. Görevde komutan Reid Wiseman, pilot Victor Glover, görev uzmanı Christina Koch ve Kanada Uzay Ajansı astronotu Jeremy Hansen’in yer alması planlanıyor.

Artemis programı, NASA’nın Ay’a kalıcı dönüş hedefinin kritik aşamalarından biri olarak görülüyor.

Kennedy Uzay Merkezi’nde inceleme süreci

İddialara göre kapsül, görev sonrası analizler için Florida’daki Kennedy Uzay Merkezi tesislerine getirildi. Uzman ekiplerin, ısı kalkanı, yaşam destek sistemleri ve uçuş performans verileri üzerinde detaylı inceleme yaptığı belirtildi.

Artemis programının hedefi

NASA’nın Artemis programı, Ay yörüngesinde kalıcı varlık oluşturmayı ve ilerleyen süreçte Mars’a insanlı görevlerin önünü açmayı amaçlıyor. Artemis II görevinin başarıyla tamamlanması, bu hedef doğrultusunda kritik bir adım olacak.