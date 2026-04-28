Endonezya basınında yer alan haberlere göre, uzun mesafe seferi yapan Argo Bromo Anggrek treni, Bekasi Timur İstasyonu’nda bekleyen bir banliyö trenine çarptı. Çarpışmanın etkisiyle bazı vagonlarda ciddi hasar meydana gelirken, olay yerine çok sayıda sağlık ve kurtarma ekibi sevk edildi.

Kazanın ardından açıklama yapan PT Kereta Api Indonesia (Persero) yetkilisi Anne Purba, uzun mesafe trenindeki yolcuların güvenli şekilde tahliye edildiğini belirtti. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırılırken, bazılarının durumunun ağır olduğu ifade edildi.

Kazanın Nedeni Araştırılıyor

Yetkililer, kazanın nedenine ilişkin geniş çaplı soruşturma başlatıldığını duyurdu. İlk bulgular, sinyalizasyon hatası veya insan kaynaklı bir ihmal ihtimaline işaret ediyor. Ancak kesin nedenin teknik incelemelerin ardından netleşeceği bildirildi.

Ulaşımda Aksamalar Yaşandı

Kaza sonrası Batı Java’daki tren seferlerinde ciddi aksamalar yaşanırken, bölgedeki demiryolu hattı geçici olarak ulaşıma kapatıldı. Yetkililer, hattın yeniden açılması için çalışmaların sürdüğünü açıkladı.