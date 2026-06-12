Orta Doğu ve dünya siyasetinde dengeleri tamamen değiştirecek tarihi bir diplomatik gelişme yaşanıyor. İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ile yürütülen müzakerelerde tarihi bir eşiğin aşıldığını duyurdu. Bakan Erakçi, taraflar arasında kalıcı bir uzlaşının sağlanması amacıyla yürütülen süreçte önemli bir ilerleme kaydedildiğini vurguladı.

İran ile ABD arasında uzun süredir devam eden askeri ve siyasi gerilimi düşürmeyi hedefleyen görüşmelerde sona yaklaşıldı. İranlı Bakan Abbas Erakçi, ABD ile savaşın sonlandırılması ve kalıcı bir anlaşma sürecinin resmi olarak başlatılması amacıyla yürütülen müzakerelere ilişkin çok kritik mesajlar verdi.

"Hiç Bu Kadar Yakın Olmamıştı"

Yapılan diplomatik müzakerelerin son derece olumlu bir seyirde ilerlediğini kaydeden İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, sürece dair inancını şu sözlerle özetledi:

"İslamabad Mutabakat Zaptı sonuçlanmaya hiç bu kadar yakın olmamıştı."

Bakan Erakçi, yürütülen gizli ve açık temasların detaylarına ilişkin henüz somut bir bilgi paylaşmasa da tarafların kalıcı, sürdürülebilir ve somut bir uzlaşı zemini yaratmak adına oldukça yoğun bir çaba sarf ettiğinin altını çizdi.

Bölgede Tansiyon Düşüyor: Uluslararası Kamuoyu Teyakkuzda

Yapılan bu resmi açıklama, iki süper güç arasında uzun süredir kronikleşen ve küresel güvenliği tehdit eden gerilimin diplomatik yollarla çözülmesine yönelik umutları yeniden yeşertti. Uzmanlar, Erakçi’nin açıklamalarının bölgedeki askeri tansiyonun düşürülmesi ve diplomatik çözüm arayışlarının küresel ölçekte meşruiyet kazanması açısından dönüm noktası olduğunu belirtiyor.

ABD ve İran arasında kapalı kapılar ardında devam eden müzakerelerin önümüzdeki günlerde çok daha somut adımlarla yeni bir aşamaya geçmesi beklenirken, uluslararası kamuoyu ve dünya liderleri de İslamabad Mutabakatı'na kilitlenmiş durumda.