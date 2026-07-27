Halk TV’de Kürşat Oğuz, Bengü Şap Babaeker ve Gökmen Karadağ’ın sorularını yanıtlayan YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel CHP'den ayrılış süreci, YENİ Parti'nin kuruluşu, bundan sonraki yol haritasına ilişkin geniş açıklamalarda bulundu.

Özel'e ilk soru olarak, BirGün Muhabiri Ebru Çelik'in ortaya çıkardığı gündemi sarsan figüran skandalı soruldu. Mutlak butlan kararıyla CHP'ye Genel Başkan olarak atanan Kemal Kılıçdaroğlu'nun Sarıyer'de gerçekleştirilen rozet takma törenine figüranların getirildiğine yönelik soruya Özel, şöyle yanıt verdi:

"Bu haberi yapan genç gazeteci kadın arkadaşımıza yönelik üslubu kabul etmek mümkün değil. Gazetecilik mesleğine böyle bir saldırı kabul edilemez. Çünkü biz kamusal denetim altında görev yapıyoruz. Gazetecinin en önemli görevi de bu kamusal görevi gerçekleştirmek. Siz bir siyasi parti olarak da bir işe kalkışıyorsanız, o işin halka taahhüt ettiğiniz şeffaflıkta ve gerçeklikte olması lazım" dedi.

BAHÇELİ’NİN SÖZLERİ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "figüran" skandalına ilişkin "Gönüllere dokunamadan doldurulan salonların hiçbir hükmü yoktur" açıklaması hatırlatılan Özel, şöyle devam etti:

"Devlet Bey'in açıklaması da öyle... İşte biz Cumhuriyet Halk Partisi'nde biz bir darbeye maruz kaldık. İktidar partisi, Cumhuriyet Halk Partisi'nin yeni siyaset anlayışını hedef almıştı. O yeni siyaset anlayışı 31 Mart zaferini getiren siyaset anlayışıdır. Öyle bir sel akarken, bugün Sayın Bahçeli'nin ifade ettiği gibi öyle taşıma kalabalıkların falan, milletin gönlünde olmayan kalabalıkların bir hükmü yoktur. Ben de bunu söylüyorum. Siyaset milletle yapılır, halkla yapılır. Halk siyaset için bir dolgu malzemesi, bir dekor falan değil aksine siyaset halkın sesini duyurmak için bir görevdir, bir vazifedir. O yüzden siyasetçinin halkı nerede gördüğü, kendini nerede konumlandırdığı çok önemlidir."

Yargıtay'ın CHP'ye yönelik mutlak butlan kararını iptal etmesi halinde ne yapacaklarına yönelik soruya yanıt veren Özel, "gemileri yaktıklarını" söyledi. Özel, "Gemileri yakmadan siyasette yol yürünmez. YENİ Parti yürüyüşünü sürdürecek. Geriye bakmadan iktidara yürümek zorundayız" dedi.

“MANSUR BAŞKAN BİZİMLE”

Özgür Özel; Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş ile görevden alınan Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanı Zeydan Karalar'ın YENİ Parti'ye katılıp katılmayacağına dair sorulan soruya verdiği yanıtta, Yavaş ile ilgili kuşkularının olmadığını ifade etti. Özel, "Mansur Bey zaten eski partimizde de bizimle yol yürümüştü" dedi.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ile konuştuğunu ve dikkat çeken gelişmelerin yaşandığını belirten Özel, Karalar'ın hakkında Aziz İhsan Aktaş davasında devam eden bir yargılama olduğunu belirtti ve Karalar'a "YENİ Parti'ye geçerseniz sizin için iyi olmaz" şeklinde baskı yapıldığına dair duyumlar aldığını ifade etti.

Özel şöyle devam etti: "Mansur Yavaş bizim eski partimizde. Biz kimseye davette bulunmadık. O yüzden kimse Mansur Başkan'a butlancı demesin. Zeydan Karalar için farklı bir durum var. Hakkındaki davada karar çıkacak. Zeydan Başkan ile arama giremeyecekleri için hadsiz hadsiz konuşuyorlar."