Balıkesir'in Erdek ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren bir kişi, dron desteğiyle kısa sürede bulunarak kurtarıldı.

Olay, Tatlısu Mahallesi Büyük Bakraç mevkisinde meydana geldi. Denizde çırpınan bir kişiyi fark eden vatandaşlar yardım için harekete geçti. O sırada bölgede dron uçuran İlker Ceylan, boğulma tehlikesi geçiren kişinin yerini havadan tespit etti.

Ceylan, drondan aldığı görüntülerle sahildeki vatandaşları yönlendirirken, denizdeki kişi kısa sürede sudan çıkarılarak kıyıya ulaştırıldı.

İsminin Salih D. olduğu öğrenilen yaralı, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Salih D.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Dron kamerasına yansıyan görüntülerde, kurtarma çalışmasının havadan anbean takip edildiği görüldü.