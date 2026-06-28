AFAD’ın aktardığı bilgilere göre depremin merkez üssü Sındırgı olurken, sarsıntı yerin 11,33 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

İlk belirlemelere göre olumsuzluk yok

Balıkesir genelinde hissedilen deprem sonrası ilk incelemelerde herhangi bir can ya da mal kaybı bildirilmedi. Yetkililer bölgede saha taramalarının sürdüğünü belirtti.

AFAD’dan takip açıklaması

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), deprem sonrası gelişmelerin takip edildiğini ve olası artçı sarsıntılara karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiğini bildirdi.

Deprem kısa sürdü, panik yarattı

İlçe merkezinde ve çevre mahallelerde hissedilen deprem kısa süreli paniğe neden olurken, vatandaşların bir kısmı tedbir amaçlı açık alanlara çıktı.