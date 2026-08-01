Balıkesir’in Susurluk ilçesinde çıkan orman yangınını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor. Yangın bölgesinde incelemelerde bulunan Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, ekiplerin yoğun mücadelesinin sürdüğünü açıkladı.

Vali Ustaoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada yangına 395 personel ve çok sayıda araçla müdahale edildiğini belirtti. Yangının yaklaşık 400-450 hektarlık alanda etkili olduğunu ifade eden Ustaoğlu, rüzgarın söndürme çalışmalarını zorlaştırdığını söyledi.

Yangına Hava ve Kara Ekipleriyle Müdahale Ediliyor

Yangının ilk çıktığı andan itibaren tüm kurum ve kuruluşların seferber olduğunu belirten Ustaoğlu, "7 uçak, 4 helikopter, 26 arazöz, 11 itfaiye aracı, TOMA, su tankerleri, dozerler ve farklı müdahale araçlarıyla toplam 395 personelimiz yangın bölgesinde çalışmalarını sürdürüyor" dedi.

Yangının Yıldız Mahallesi kırsalında başladığını ve Kepsut yönüne doğru ilerlediğini aktaran Ustaoğlu, bölgede etkili olan kuvvetli rüzgarın ekiplerin çalışmalarını zorlaştırdığını dile getirdi.

"Havanın Soğuması ve Nem Artışı Yangının Enerjisini Düşürebilir"

Gece saatlerinde hava sıcaklığının düşmesi ve nem oranının artmasının yangının etkisini azaltabileceğini değerlendiren Vali Ustaoğlu, ekiplerin çalışmalarına aralıksız devam ettiğini söyledi.

Ustaoğlu, yangınla mücadelede görev yapan orman teşkilatı personeli, itfaiye ekipleri, vatandaşlar ve tüm kamu kurumlarına teşekkür ederek, "Temennimiz bir an önce yangını kontrol altına alıp yaşadığımız bu durumu sonlandırmak" ifadelerini kullandı.

Susurluk ve Yıldız Mahallesi sakinlerine geçmiş olsun dileklerini ileten Ustaoğlu, yangının kontrol altına alınması için çalışmaların sürdüğünü belirtti.