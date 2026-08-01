TFF 3. Lig'de mücadele eden Türkiye'nin en köklü kulüplerinden, 112 yıllık geçmişe sahip Altay'da kritik bir gelişme yaşandı. Kulüp Başkanı Sinan Kanlı, yatırımcı arayışlarının sonuçsuz kalması nedeniyle yönetimin pazartesi günü yetkili mahkemeye başvurarak görevi bırakacağını ve kulübe kayyum atanacağını açıkladı.

Sezonun tamamlanmasının ardından geçen yaklaşık 3,5 aylık süreçte kulübe yatırımcı bulmak için yoğun çaba sarf ettiklerini belirten Kanlı, yürütülen görüşmelerden olumlu sonuç alınamadığını ifade etti. Son olarak yönetim oluşturmak için girişimlerde bulunan İstanbul merkezli çalışma grubunun da sürece devam etmeyeceğini bildirdiğini aktaran Kanlı, bu gelişmenin ardından kayyum sürecinin kaçınılmaz hale geldiğini söyledi.

Başkan Sinan Kanlı, atanacak kayyum yönetiminin ilk olarak kulübü olağanüstü genel kurula götüreceğini belirterek başkanlığa aday olmayı düşünen kişi ve gruplara hazırlıklarını hızlandırmaları çağrısında bulundu.

Kanlı, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Atanacak olan kayyum yönetimi ilk olarak kulübü genel kurula götürecek olup aday olmayı düşünenlerin bu yönde çalışmalarına ağırlık vermelerini önemle tavsiye ederim. Yönetime aday olan grupların kulübe kaynak aktarmalarını, camiamızın da bu süreçte imece usulüyle kulübe katkıda bulunarak antrenmanlara başlanmasını sağlamasını özellikle rica ederim. Kulübümüzün yaşadığı şu zor günlerde bu büyük kulübü yine bu büyük camianın ayağa kaldıracağına inancım sonsuzdur. Şahsım adına elimden gelenin yapılacağının da bilinmesini özellikle rica ederim."

Altay'da kayyum atanmasının ardından gözler yapılacak genel kurula çevrilirken, kulübün yeni yönetiminin belirlenmesi ve mali kaynak oluşturulması sürecin en önemli gündem maddeleri arasında yer alacak.