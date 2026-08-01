CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısının ardından açıklamalarda bulunan CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Müslim Sarı, 12 ilde yeni il başkanlarının görevlendirildiğini duyurdu. Sarı, belediyelere yönelik operasyonlardan "Terörsüz Türkiye" sürecine, parti içi disiplin işlemlerinden belediye başkanlarının parti değişikliklerine kadar birçok konuda değerlendirmelerde bulundu.

MYK'da "Terörsüz Türkiye" Süreci Değerlendirildi

CHP Genel Merkezi'nde Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında yaklaşık 3 saat süren MYK toplantısının ardından konuşan Müslim Sarı, "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin yasal düzenlemenin henüz partiye ulaşmadığını belirtti.

Sarı, CHP'nin komisyonda hazırladığı raporun arkasında olduklarını vurgulayarak, sürecin TBMM çatısı altında şeffaf bir şekilde yürütülmesi gerektiğini ifade etti.

Belediyelere Yönelik Operasyonlara Eleştiri

Son dönemde belediyelere yönelik yürütülen soruşturmaların yalnızca CHP'li belediyeleri kapsadığını öne süren Sarı, bunun kamuoyunun vicdanını yaraladığını söyledi.

AK Parti ve MHP'li belediyeler hakkında benzer operasyonların yapılmamasını eleştiren Sarı, bu durumun yürütülen soruşturmaların kamuoyu nezdindeki inandırıcılığına zarar verdiğini savundu.

"Masumiyet Karinesi Esas Alınmalı"

CHP'nin belediye başkanlarının yargılanmasına karşı olmadığını belirten Sarı, yargı süreçlerinin hukukun temel ilkelerine uygun yürütülmesi gerektiğini söyledi.

Sarı, tüm yargılamalarda masumiyet karinesinin gözetilmesinin önemine dikkat çekti.

Parti Değiştiren Belediye Başkanları İçin Öz Eleştiri Mesajı

CHP'den ayrılarak başka partilere geçen belediye başkanlarıyla ilgili de konuşan Sarı, yaşanan sürecin sorumluluğunun yalnızca belediye başkanlarına yüklenemeyeceğini ifade etti.

Aday belirleme süreçlerinde görev alan parti yöneticilerinin de öz eleştiri yapması gerektiğini belirten Sarı, bunun çok yönlü değerlendirilmesi gereken bir konu olduğunu dile getirdi.

CHP'de 12 İle Yeni İl Başkanı Atandı

MYK toplantısında alınan karar doğrultusunda CHP'nin yeni il başkanları şu isimlerden oluştu:

Amasya: Emin Kalyoncu

Artvin: Ahmet Özdemir

Balıkesir: Fikret Şahin

Burdur: Recep Mutlucan

Giresun: Ahmet Nejat Karaibrahim

Çorum: Tuncay Yılmaz

Kars: Muhammed Baran Karahan

Kastamonu: Uğur Alemdar

Kütahya: Nihat Sargın

Rize: Muhittin Bayrak

Trabzon: Mustafa Gültekin

Zonguldak: Olcay Can

CHP'de Disiplin Süreci Başlıyor

Selin Sayek Böke ve Gül Çiftçi hakkında disiplin süreci başlatılacağı iddialarına da yanıt veren Sarı, CHP üyesi olmasına rağmen başka siyasi partiler adına faaliyet yürüttüğü tespit edilen isimler hakkında disiplin sürecinin işletileceğini açıkladı.

Ediz Ün Açıklaması

Hakkındaki hukuki sürecin tamamlanmasının ardından CHP'ye dönen Edirne Milletvekili Ediz Ün hakkında da konuşan Sarı, "Cumhuriyet Halk Partisi aklananların yeniden gelebileceği bir partidir. Ancak şaibeli kişilerin yer aldığı bir siyasi parti olamaz." ifadelerini kullandı.

"10 Büyükşehir Belediyesi CHP'de"

Partiden ayrılan belediye başkanlarına ilişkin son verileri de paylaşan Müslim Sarı, yaklaşık 120 belediye başkanının CHP ile yollarını ayırdığını söyledi.

Bu belediyelerden yalnızca ikisinin büyükşehir olduğunu belirten Sarı, CHP'nin elindeki 12 büyükşehir belediyesinden 10'unda yönetimin partide kalmaya devam ettiğini ifade etti.