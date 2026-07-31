Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in YENİ Parti'ye 1,03 TL tutarında bağış yaptığı ortaya çıktı.

YENİ Parti Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla söz konusu bağışın iade edildiğini duyurdu.

Günaydın paylaşımında, "Milletimizin helal bağışlarına haram karıştırmayız. İ. Melih Gökçek'in 1,03 TL'lik gönderisini merciine aynen iade ettik" ifadelerine yer verdi.

Milletimizin helal bağışlarına haram karıştırmayız.

İ. Melih Gökçek'in 1,03 TL'lik gönderisini merciine aynen iade ettik! pic.twitter.com/ZALhZk16Ie — Gökhan Günaydın (@gunaydingokhan) July 31, 2026

Paylaşımda, Melih Gökçek'in yaptığı 1,03 TL'lik EFT'nin dekontu ile birlikte, aynı tutarın iade edildiğini gösteren banka dekontu da paylaşıldı.

Olay, kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, çok sayıda kullanıcı konuya ilişkin yorum yaptı. Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Melih Gökçek cephesinden ise konuya ilişkin henüz yeni bir açıklama yapılmadı.