Ankara Valiliği, kent genelinde orman yangınlarına karşı alınan önleyici tedbirlerin süresinin uzatıldığını duyurdu. Daha önce 30 Eylül 2026 tarihine kadar uygulanacağı açıklanan ormanlık alanlara giriş ve çıkış kısıtlamaları, yeni kararla 15 Ekim 2026 tarihine kadar devam edecek.

Valilikten yapılan açıklamada, orman yangınlarının önlenmesine yönelik 22 Mayıs 2026 tarihli Genelge kapsamında uygulanan tedbirlerin sürdürüleceği belirtildi.

Alınan kararlar kapsamında; ormanlık alanlara giriş-çıkış yasakları devam ederken, ormanların çevresindeki tarla, bağ, bahçe ve tüm açık alanlarda ateş yakılması da yasaklandı.

Yetkililer, yangın riskinin yüksek olduğu dönemde vatandaşların daha dikkatli ve duyarlı olması gerektiğini vurgularken, belirlenen kurallara aykırı hareket eden kişiler hakkında adli ve idari işlem uygulanacağını bildirdi.

Ankara Valiliği, orman yangınlarının önlenmesi amacıyla alınan tedbirlere tüm vatandaşların uymasının büyük önem taşıdığını ifade etti.