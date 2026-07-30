Dünya genelinde her yıl binlerce bebek, uyku sırasında ortaya çıkan önlenebilir riskler nedeniyle yaşamını yitiriyor veya ciddi sağlık sorunlarıyla karşı karşıya kalıyor. Sağlık otoriteleri ve bilimsel araştırmalar güvenli uyku konusunda ebeveynleri bilinçlendirmeye devam ederken, günlük yaşamda kolay uygulanabilecek çözümlere olan ihtiyaç da artıyor.

Bu ihtiyaçtan hareketle Türk girişimci Deniz Bıçak tarafından kurulan HOIHO®, günlük bebek kıyafeti ile kundak fonksiyonunu tek üründe birleştiren tasarımıyla ebeveynlere hem pratik hem de güvenli bir kullanım sunmayı hedefliyor. Türkiye'de tasarlanan ürünler, Bebek House mağazalarında satışa sunulurken ABD pazarında da ilgi görüyor.

Güvenli uykuya destek olmayı amaçlıyor

HOIHO® markasının temel hedefi, bebeklerin güvenli uyku ortamına erişimini kolaylaştırmak ve ailelerin güvenli uyku önerilerini günlük yaşamda daha rahat uygulayabilmelerine katkı sağlamak olarak ifade ediliyor.

Yanlış uygulanan geleneksel kundaklama yöntemlerinin aşırı ısınma, hava yolunun etkilenmesi, bebeğin hareketlerinin gereğinden fazla kısıtlanması ve uygunsuz sarım gibi çeşitli riskler oluşturabildiğine dikkat çekiliyor. HOIHO® ürünlerinin ise bebeğin doğal hareketlerini destekleyen ve kontrollü destek sağlayan bir tasarım anlayışıyla geliştirildiği belirtiliyor.

Deniz Bıçak, ürün geliştirme çalışmalarının yanı sıra Avrupa ve ABD'de bebek ve çocuk bakım ürünlerine yönelik güvenlik standartlarının oluşturulmasına katkı sağlayan teknik komitelerde de görev alıyor.

Ailelerin uygulayabileceği çözümler

HOIHO® Kurucusu Deniz Bıçak, markanın yaklaşımını şu sözlerle değerlendirdi: "Ebeveynlerin daha fazla ürüne değil, günlük hayatın içinde kolayca uygulanabilecek çözümlere ihtiyacı olduğuna inanıyoruz. Güvenli uyku yalnızca tavsiyeler vermekle değil, ailelerin sürdürülebilir şekilde uygulayabileceği sistemler geliştirmekle mümkün."

Türkiye'de başlayan girişimin, ABD pazarına açılmasıyla birlikte uluslararası güvenli uyku ekosisteminde daha geniş bir kitleye ulaşmasının hedeflendiği belirtildi.