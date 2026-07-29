Edinilen bilgiye göre, CHP Grubu'nun yarın gerçekleştireceği kapalı grup toplantısı öncesinde salonun hazırlıklarını yapmak isteyen görevliler, Büyük Grup Toplantı Salonu'nun anahtarını aramaya başladı. Ancak yapılan tüm aramalara rağmen anahtar bulunamadı.

CHP Grup Koordinatörlüğü görevine getirilen Gazeteci Fatih Ertürk, salonun anahtarının uzun süre arandığını belirterek, anahtarın kim tarafından alındığına ilişkin herhangi bir bilgiye ulaşılamadığını ifade etti.

Anahtarın bulunamaması üzerine TBMM Genel Sekreterliği Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı devreye girdi. Salonun açılabilmesi için çilingirin çağrılmasına karar verdi.

Öte yandan, Büyük Grup Toplantı Salonu'nu en son YENİ Parti'nin kullandığı öğrenildi. YENİ Parti yetkilileri ise salonun anahtarının kendilerinde bulunmadığını bildirdi.

Anahtarın nasıl kaybolduğu veya kim tarafından alındığına ilişkin incelemenin sürdüğü öğrenildi.