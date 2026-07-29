Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) düzenlenen ilk kapalı grup toplantısının ardından basın mensuplarının karşısına çıkan Özgür Özel, partinin tüm organlarıyla birlikte faaliyetlerine resmen başladığını söyledi.

Sonsöz Gazetesi’nden Sümer Taşkıran’ın haberine göre; Özel, "Yeni Parti; grup yönetimi, grup başkanvekilleri, Meclis idare amiri, Parti Meclisi, Yüksek Disiplin Kurulu ve diğer yönetim organlarıyla birlikte görevine başlamıştır. Hepimize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

Edinilen bilgilere göre Özel, toplantıda kurmaylarına da önemli bir mesaj vererek, geçmişe ilişkin tartışmaların ve eski parti içi polemiklerin gündeme taşınmaması konusunda hassasiyet gösterilmesini istedi.

TBMM GRUP YÖNETİMİ BELİRLENDİ

Kapalı grup toplantısında Yeni Parti'nin TBMM yönetim kadrosu da netleşti. Buna göre, Ankara Milletvekili Tekin Bingöl TBMM Başkanvekilliği görevine getirildi. Grup Yönetim Kurulu'nda ise Burhanettin Bulut, Veli Ağbaba, Turan Taşkın Özer, Seyit Torun ve Özgür Karabat yer aldı. Partinin TBMM Katip Üyesi Aliye Coşar olurken, İdare Amirliği görevine Harun Özgür Yıldızlı seçildi.

MECLİS'TE 24 YIL SONRA OTURMA DÜZENİ DEĞİŞTİ

Yeni Parti'nin kurulmasının ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 24 yıl sonra ilk kez oturma düzeni değişti. 91 milletvekiliyle kurulan Yeni Parti, sandalye sayısı bakımından Meclis'in ikinci büyük grubu konumuna yükselirken, ana muhalefet konumunu kaybeden CHP ise beşinci sıraya geriledi.

Haberin daha geniş ve detaylı halini Sonsöz Gazetesi’nde okuyabilirsiniz.