2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler üniversite tercih dönemine çevrildi. 29 Temmuz-10 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek tercih sürecinde milyonlarca aday geleceğini şekillendirecek kararını verecek.

Sonsöz Gazetesi’nden Sümer Taşkıran’ın haberine göre; Eğitimci-Yazar Murat Anar, Gazetemiz SONSÖZ'e yaptığı özel değerlendirmede tercih döneminin yalnızca üniversite seçmekten ibaret olmadığını, aynı zamanda meslek ve yaşam tercihi anlamına geldiğini belirterek adaylara önemli uyarılarda bulundu. Anar, tercih sürecinde bilinçsiz hareket edilmesinin telafisi güç sonuçlar doğurabileceğini ifade etti.

PUANA DEĞİL BAŞARI SIRALAMASINA GÖRE TERCİH YAPIN

Adayların ellerinde iki önemli veri bulunduğunu belirten Anar, bunlardan birinin puan, diğerinin ise başarı sıralaması olduğunu söyledi. Her yıl sınavın zorluk derecesine göre puanların değişebildiğine dikkat çeken Anar, üniversite tercihlerinde asıl belirleyici unsurun başarı sıralaması olduğunu vurguladı. "Tercih yaparken puan yerine mutlaka başarı sıralaması esas alınmalıdır" diyen Anar, yanlış değerlendirme yapılmasının adayları istemedikleri bölümlere yönlendirebileceğini söyledi.

"YETER Kİ GELSİN" ANLAYIŞI EN BÜYÜK HATA

Tercih döneminde yapılan en büyük yanlışlardan birinin "Yeter ki bir yere yerleşeyim" düşüncesi olduğunu ifade eden Anar, bu anlayışın birçok öğrenciyi mutsuz ettiğini dile getirdi.

Yanlış tercih nedeniyle bazı öğrencilerin kayıt yaptırmadığını, bazılarının ise bölümü yarıda bıraktığını belirten Anar, mezun olduktan sonra iş bulamayan veya sevmediği mesleği yapmak zorunda kalan çok sayıda genç bulunduğunu söyledi.

Bir yıl daha hazırlanmanın bazen yanlış tercih yapmaktan çok daha doğru bir karar olabileceğini belirten Anar, adayların geleceklerini aceleyle şekillendirmemeleri gerektiğini ifade etti.

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