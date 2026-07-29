Terörle mücadele er gazileri ve er şehit aileleri, yıllardır gündeme getirdikleri özlük hakları taleplerinin karşılanması için Ankara Güvenpark’ta başlattıkları adalet nöbetini sürdürüyor. Eylemin 16’ncı gününde kamuoyuna açıklama yapan Gaziler Platformu, taleplerine çözüm bulunmaması halinde açlık grevine başlayacaklarını duyurdu.

Gaziler Platformu tarafından yapılan açıklamada, gazilerin yaşadığı ağır mağduriyetlere dikkat çekilerek, “Yıllardır dile getirilen emsal düzeyde özlük hakları taleplerinin hâlâ karşılık bulmaması büyük bir vicdan yarasıdır” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, adalet nöbetine katılan gaziler arasında iki gözünü kaybeden, uzuv kaybı yaşayan ve tekerlekli sandalye kullanan gazilerin yanı sıra vücudunda kurşun ve yüzlerce şarapnel parçasıyla yaşamını sürdüren gazilerin de bulunduğu belirtildi.

“Açlık grevine başlama kararı alacağız”

Taleplerinin karşılanmaması durumunda yeni bir eylem kararı alacaklarını belirten platform, “Taleplerimizin karşılanmaması hâlinde, terörle mücadele er gazileri eşleriyle birlikte Güvenpark’ta açlık grevine başlama kararı alacaktır” açıklamasında bulundu. Gaziler ve ailelerinin, vatan uğruna ağır bedeller ödemelerine rağmen haklarını alabilmek için açlık grevine başvurmak zorunda bırakılmasının kabul edilemez olduğu vurgulandı.

Platform, devletin ilgili kurumları, siyasi partiler ve kamuoyuna da çağrıda bulunarak gazilerin taleplerinin daha fazla gecikmeden karşılanmasını istedi.

Açıklamanın sonunda ise “Gaziler ayrıcalık değil, emsal düzeyde özlük haklarını istiyor. Adalet gecikmemeli, hak teslim edilmelidir” denildi.