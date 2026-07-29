Bursa'nın Osmangazi ilçesinde kuvvetli rüzgar nedeniyle uçan çatı, kısa süreli paniğe neden oldu.
Olay, saat 00.30 sıralarında Altınova Mahallesi İstanbul Caddesi üzerinde meydana geldi. Kentte etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle bir iş yerinin demir çatısı yerinden söküldü.
Çatıdan kopan parçalar caddeye ve tramvay hattına savruldu. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve belediye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışmasıyla çatı parçaları bulunduğu yerden kaldırılırken, güvenlik amacıyla kontrollü şekilde kapatılan yol yeniden trafiğe açıldı.
Olayda herhangi bir yaralanma yaşanmazken, ekiplerin bölgede güvenlik kontrollerini sürdürdüğü öğrenildi.
Kaynak: DHA