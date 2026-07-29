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Olayda herhangi bir yaralanma yaşanmazken, ekiplerin bölgede güvenlik kontrollerini sürdürdüğü öğrenildi.

Çatıdan kopan parçalar caddeye ve tramvay hattına savruldu. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve belediye ekipleri sevk edildi.

Olay, saat 00.30 sıralarında Altınova Mahallesi İstanbul Caddesi üzerinde meydana geldi. Kentte etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle bir iş yerinin demir çatısı yerinden söküldü.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde kuvvetli rüzgar nedeniyle uçan çatı, kısa süreli paniğe neden oldu.

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