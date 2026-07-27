Bursa'nın İnegöl ilçesinde gerçekleştirilen trafik denetiminde alkolmetreyi üflemeyi reddeden sürücüye, ehliyetsiz ve muayenesiz araç kullandığının da tespit edilmesi üzerine toplam 192 bin 800 TL idari para cezası uygulandı.

Olay, gece saatlerinde Kemalpaşa Mahallesi Mimar Sinan Bulvarı'nda meydana geldi. Polis ekipleri tarafından durdurulan ve Hüseyin İ. (57) yönetimindeki yük motosikletinin sürücüsünün alkollü olabileceğinden şüphelenilmesi üzerine olay yerine trafik ekipleri sevk edildi.

Trafik polisleri, sürücüyü yaklaşık yarım saat boyunca alkolmetreyi üflemesi için ikna etmeye çalıştı. Ancak Hüseyin İ., yapılan tüm uyarılara rağmen alkol kontrolünü kabul etmedi.

Yapılan sorgulamada sürücünün daha önce de 3 kez alkollü araç kullanmaktan işlem gördüğü belirlendi.

Sürücüye, alkolmetreyi üflemeyi reddetmekten 150 bin TL, ehliyetsiz araç kullanmaktan 40 bin TL ve muayenesiz araç kullanmaktan 2 bin 800 TL olmak üzere toplam 192 bin 800 TL idari para cezası kesildi.

İşlemlerin ardından yük motosikleti çekiciyle otoparka kaldırılırken, olayla ilgili idari işlemler tamamlandı.