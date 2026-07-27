Mersin'in Tarsus ilçesinde denize giren aynı aileden 5 kişinin kuvvetli dalgalar nedeniyle açığa sürüklenmesi sonucu 3 kişi yaşamını yitirdi, 1 çocuk kurtarıldı. Kayıp olan bir çocuğun bulunması için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Olay, saat 18.00 sıralarında Tarsus ilçesine bağlı Kulak Mahallesi sahilinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, serinlemek amacıyla denize giren aynı aileden 5 kişi kısa süre sonra kuvvetli dalgaların etkisiyle açığa sürüklendi.

Aileyi kurtarmak için denize giren 2 kişi de boğulma tehlikesi geçirdi ancak kendi imkanlarıyla kıyıya çıkmayı başardı. İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı, Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği, AFAD, itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Anne, baba ve teyzenin cansız bedenine ulaşıldı

Ekiplerin denizde yürüttüğü arama çalışmaları sonucunda anne, baba ve annenin kız kardeşinin cansız bedenleri sudan çıkarıldı. Boğulma tehlikesi geçiren ailenin kız çocuğu ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kayıp olan çocuğun bulunması için bölgede arama ve kurtarma çalışmaları sürdürülüyor.

Vali Atilla Toros: Arama çalışmaları devam ediyor

Mersin Valisi Atilla Toros, olay yerine gelerek yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. Vali Toros, boğulma ihbarının ardından ekiplerin hızla bölgeye sevk edildiğini belirterek, aileyi kurtarmak amacıyla denize giren iki kişinin kendi imkanlarıyla kıyıya çıkmayı başardığını ifade etti.

Toros, açıklamasında, "5 kişilik aileden anne, baba ve annenin kız kardeşi maalesef hayatını kaybetti. Denizden çıkarılan kız çocuğunun hastanedeki tedavisi devam ediyor. Sağlık durumunun iyiye gittiği bilgisi tarafımıza ulaştı." dedi.

4 bot ve dalgıçlarla arama çalışması

Kayıp çocuğun bulunması için denizden ve karadan arama çalışmalarının aralıksız sürdüğünü belirten Vali Toros, bölgede 2 Sahil Güvenlik botu, 1 AFAD botu ve 1 polis botu olmak üzere toplam 4 bot ile 4 dalgıcın görev yaptığını söyledi.

Su altı ve su üstü aramalarının yanı sıra emniyet, jandarma, AFAD, itfaiye ve sağlık ekiplerinin de karada çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.