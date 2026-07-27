TRT 1 ekranlarının cumartesi akşamlarına damga vuran sevilen dizisi Gönül Dağı, eylül ayında başlayacak 7. sezon öncesi dikkat çeken bir ayrılık yaşadı. Köprü Film imzası taşıyan ve yapımcılığını Ferhat Eşsiz'in üstlendiği dizinin ilk bölümünden bu yana kadroda yer alan Hazal Çağlar, projeye veda etti.

Eskişehir'de çekimleri devam eden dizide Asuman karakterini canlandıran başarılı oyuncu, tam 220 bölüm boyunca izleyici karşısına çıktı. Edinilen bilgilere göre Hazal Çağlar, yapım şirketiyle karşılıklı anlaşarak diziden ayrılma kararı aldı.

Öte yandan Hazal Çağlar'ın dizideki partneri Cihat Süvarioğlu da geçtiğimiz sezon sonunda ekibe veda etmişti. Yeni sezon hazırlıkları devam ederken, dizi kadrosunda başka ayrılıkların da yaşanmasının beklendiği öğrenildi.

Yedinci sezonuyla ekran yolculuğunu sürdürecek Gönül Dağında yaşanacak yeni gelişmeler ve kadroya katılacak isimler ise şimdiden merak konusu oldu.