1990'lı yıllara damga vuran ve yayınlandığı dönemde geniş bir izleyici kitlesine ulaşan Çılgın Bediş, yıllar sonra sinema filmi olarak beyaz perdeye dönüyor. 8 Temmuz 1996 ile 18 Eylül 1999 tarihleri arasında Kanal D ekranlarında yayınlanan ve toplam 70 bölüm süren fenomen dizi, dönemin en çok izlenen yapımları arasında yer almıştı.

Yıllar içinde birçok yapım şirketi diziyi yeniden çekmek için girişimlerde bulunsa da projeler hayata geçirilemedi. Efsane yapımı bu kez sinemaya uyarlayacak isim ise son dönemde peş peşe çektiği filmlerle dikkat çeken Poll Films'in sahibi Polat Yağcı oldu.

Yonca Evcimik ve Cenk Torun yeniden bir arada

Edinilen bilgilere göre, filmin hazırlıkları hızla devam ederken dizinin başrol oyuncuları Yonca Evcimik ve Cenk Torunile anlaşma sağlandı. Yapım ekibinin, nostalji rüzgârını güçlendirmek amacıyla dizinin eski oyuncu kadrosundan isimleri de projeye dahil etmek için çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.

Vizyon tarihi belli oldu

Şimdiden büyük merak uyandıran Çılgın Bediş filminin, planlamaya göre 2027 yılının şubat ayında sinemaseverlerle buluşması hedefleniyor.