Haluk Levent ve Ahbap Derneği hakkında yürütülen soruşturmanın ardından sosyal medyada yeniden dolaşıma giren eski görüntüler, oyuncu Eda Ece'yi yeniden gündeme taşıdı. 2023 yılında katıldığı bir ödül töreninde deprem bölgesindeki seçim sonuçlarına ilişkin yaptığı konuşma nedeniyle eleştirilerin hedefi olan Ece, Instagram hesabından peş peşe paylaştığı açıklamalarla hem Ahbap Derneği'yle ilgili iddialara yanıt verdi hem de tartışma yaratan sözleri için bir kez daha özür diledi.

"Ahbap Derneği'ne hiçbir zaman bağış yapmadım"

Eda Ece, açıklamasında Ahbap Derneği ile hiçbir maddi ya da organizasyonel bağının bulunmadığını vurguladı. Derneğe hiçbir zaman bağış yapmadığını, herhangi bir bağış kampanyasına destek vermediğini ve sosyal medya hesaplarından halkı Ahbap Derneği'ne bağış yapmaya yönlendiren bir paylaşımda bulunmadığını ifade etti.

Oyuncu, bu tutumunun nedenini ise yıllar önce yakın bir arkadaşının yaşadığını söylediği olumsuz bir deneyime bağladı. Yakın çevresinden dinlediği bu olay nedeniyle derneğe hiçbir zaman tam anlamıyla güven duymadığını belirten Ece, buna rağmen kamuoyu önünde Ahbap Derneği'ni hedef alan ya da karalayan herhangi bir açıklama yapmadığını da sözlerine ekledi.

"Devletimizin çağrısıyla bağış yayınına katıldım"

Deprem döneminde yalnızca devletin çağrısıyla düzenlenen ATV ortak bağış yayınına katıldığını belirten Eda Ece, bunun dışında gerçekleştirdiği yardım faaliyetlerini herhangi bir aracı kurum üzerinden değil, doğrudan ekip arkadaşlarıyla birlikte yürüttüklerini söyledi.

Rol aldığı dizinin oyuncu ve teknik ekibiyle birlikte ihtiyaç malzemelerini bizzat temin ederek deprem bölgesine ulaştırdıklarını anlatan Ece, hastaneleri ziyaret ettiklerini ve yaptıkları yardımları kamuoyuna duyurmayı tercih etmediklerini ifade etti.

"Hayatımın hatasını yaptım"

Oyuncu, 2023 yılında bir ödül töreninde yaptığı konuşmaya da değinerek, deprem sürecinin kendisi üzerinde ağır bir psikolojik yük oluşturduğunu dile getirdi.

Konuşmasının sonunda yaptığı esprinin hayatının en büyük hatalarından biri olduğunu belirten Eda Ece, şu ifadeleri kullandı:

"O kadar ağır hissettim ki bir espri yapma gereği duydum. Keşke yapmasaydım. Sadece o cümlem paylaşıldı. Dilimi eşek arısı soksaydı. O kadar üzüldüm, o kadar pişman oldum ki böyle bir şey söylememeliydim."

"Linç yıllardır devam ediyor"

Kendisine yönelik eleştirilerin yıllardır sürdüğünü söyleyen Eda Ece, bu süreçte hem kendisinin hem de ailesinin ağır hakaretlere maruz kaldığını ifade etti.

Hamilelik döneminde de sosyal medyada eleştirilerin devam ettiğini belirten oyuncu, çocuğunun iki yaşına geldiğini ancak hakkında başlatılan linç kampanyasının sona ermediğini söyledi. Bugüne kadar yaşananlar karşısında yalnızca özür dilemeyi tercih ettiğini de sözlerine ekledi.

"Oy haklarına karışmak benim haddime değildi"

Açıklamasının sonunda başta depremzedeler olmak üzere kırdığı herkesten yeniden özür dileyen Eda Ece, şu ifadeleri kullandı:

"Başta depremzede vatandaşlardan ve kırdığım herkesten, devletimizden özür diliyorum. Oy haklarına karışmak benim haddime değildi. Gerçekten utanç içindeyim. Keşke o şakayı yapmasaydım. Ayrımcı bir dil kullanmak benim yapacağım bir iş değildi. Bana yakışmadı."

Kendisi hakkında oluşan algının gerçek kişiliğini yansıtmadığını savunan oyuncu, hayatı boyunca kimsenin kötülüğünü istemediğini belirterek açıklamasını, "Lütfen beni affedin. Bir daha böyle bir hadsizlik yapmayacağım." sözleriyle tamamladı.

Eda Ece ne demişti?

Eda Ece, 2023 yılında katıldığı bir ödül töreninde deprem bölgesindeki seçim sonuçlarına ilişkin yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullanmıştı:

"Deprem bölgesine yaptığımız her şeyi onlar başkaları yapıyor sandı. Sandıktan onu anladık ama neyse."

Bu sözler kamuoyunda geniş yankı uyandırmış, sosyal medyada uzun süre tartışılmış ve Eda Ece daha sonra yaptığı açıklamayla sözleri nedeniyle özür dilemişti.