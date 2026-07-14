Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 4.2 (Mw) büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı'nın paylaştığı verilere göre deprem, 14 Temmuz 2026 tarihinde saat 21.27'de kaydedildi. Depremin merkez üssünün Pazarcık ilçesi olduğu belirtilirken, sarsıntının yerin 8.53 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi.
Depremin koordinatları 37.266 kuzey enlemi ile 37.05533 doğu boylamı olarak açıklandı.
İlk belirlemelere göre deprem nedeniyle can veya mal kaybına ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. Yetkililerden gelecek yeni bilgiler takip ediliyor.
Muhabir: Haber Merkezi