FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişimi sırasında ilk gözaltı talimatlarını veren isimlerden biri olan Yargıtay Üyesi Ömer Faruk Aydıner, darbe gecesi yaşananları anlattı. O dönem Bakırköy Cumhuriyet Başsavcı Vekili olarak görev yapan Aydıner, darbe girişimini öğrendiği andan itibaren hukuk çerçevesinde mücadeleye başladıklarını ifade etti.

15 Temmuz gecesi hafta sonu için bulunduğu Çatalca'daki evinde darbe girişiminden haberdar olan Aydıner, Boğaziçi Köprüsü'ne tankların çıktığı bilgisinin ardından olayın bir darbe girişimi olduğunu anladığını söyledi.

İlk Gözaltı Talimatları Çatalca Adliyesi'nden Verildi

Darbe girişiminin başladığını anlayınca daha önce görev yaptığı Çatalca Adliyesi'ne gittiğini anlatan Aydıner, burada ilk gözaltı talimatlarını hazırladığını belirtti.

Aydıner tarafından İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne gönderilen yazıda, "Silahlı kuvvetler içerisinde bir kısım cuntacının, Türkiye Cumhuriyeti kurumlarını ele geçirmeye ve demokratik seçimlerle gelen hükümeti düşürmeye teşebbüs ettikleri anlaşılmakta, Türk milletine karşı harekete geçen cuntacıların gözaltına alınması rica olunur" ifadeleri yer aldı.

"Eşimden Helallik İstedim, Görevimin Başına Döndüm"

15 Temmuz gecesi yaşadıklarını anlatan Aydıner, darbenin başarılı olması ihtimaline karşı ailesiyle vedalaştığını söyledi.

Aydıner, "Eşimi aradım, eve gelemeyeceğimi söyledim. Darbenin başarılı olması durumunda haklarını helal etmelerini istedim. Çocuklarımı görmeden doğrudan Bakırköy Adliyesi'ne gittim." dedi.

Bakırköy Adliyesi'nde hukuk mücadelesinin başladığını belirten Aydıner, gece boyunca çok sayıda gözaltı kararı ve talimat hazırladıklarını ifade etti.

"Tankı Ele Geçirdik, Ne Yapmalıyız Diye Soruyorlardı"

O gece daha önce karşılaşmadıkları olaylarla mücadele ettiklerini dile getiren Aydıner, emniyet ekiplerinden gelen talepleri anlattı.

Aydıner, "Emniyet Müdürlüğü arıyor, 'Savcım tankı ele geçirdik, ne yapalım?' diyor. Hayatımızda daha önce 'Tankı alın, getirin' diye bir talimat vermedik. Bir minibüs dolusu patlayıcı ele geçirildiğinde ne yapılacağını belirlemek zorunda kaldık. Daha önce hiç yaşamadığımız olaylarla karşı karşıya kaldık." ifadelerini kullandı.

"Türkiye'nin 40 Yıllık Birikimini Hedef Aldılar"

FETÖ'nün uzun yıllar boyunca devlet kurumları içerisinde örgütlendiğini belirten Aydıner, darbe girişiminin Türkiye'nin demokratik düzenine yönelik büyük bir saldırı olduğunu söyledi.

Aydıner, "Yaklaşık 40 yıl boyunca ülkenin içerisine giren, birçok kurumunu ele geçirmeye çalışan uluslararası boyutu olan bir terör örgütünden bahsediyoruz. Bu örgüt Türkiye'nin yetişen nesline büyük zarar verdi." dedi.

15 Temmuz Öncesi Terör Saldırılarına Dikkat Çekti

Aydıner, 15 Temmuz öncesinde Türkiye'nin çok sayıda terör saldırısıyla karşı karşıya kaldığını belirterek, bu saldırıların ülkede kaos ortamı oluşturmayı hedeflediğini ifade etti.

2015 yılı sonu ile 15 Temmuz 2016 arasındaki dönemde gerçekleştirilen terör saldırılarında 245 kişinin hayatını kaybettiğini, yaklaşık bin 130 kişinin yaralandığını söyleyen Aydıner, bu sürecin darbe girişimine zemin hazırlamak amacıyla kullanıldığını savundu.

"İstanbul Havalimanı Saldırısı Darbe İçin Ön Hazırlıktı"

Ömer Faruk Aydıner, İstanbul Havalimanı saldırısının da darbe girişimi öncesinde yaşanan önemli olaylardan biri olduğunu belirtti.

Aydıner, saldırının ardından yaptığı soruşturmada bazı askerlerin kışladan çıkarılırken kendilerine "İstanbul Havalimanı'na DEAŞ saldırdı, kurtarmaya gidiyoruz" denildiğini aktardı.

"FETÖ'nün Gerçek Yüzünü Daha Önce Görmüştük"

Aydıner, 17 Aralık-25 Aralık süreçleri ve Selam Tevhid soruşturmaları döneminde FETÖ'nün yargı yapılanmasına yönelik çalışmalar yürüttüğünü söyledi.

Kendisinin de örgütün saldırılarına maruz kaldığını belirten Aydıner, "2007'den itibaren bu yapının zulümlerine maruz kaldım. Bu süreç onların gerçek yüzünü anlamamıza fırsat verdi." ifadelerini kullandı.

"15 Temmuz'u Gençlere Anlatmaya Devam Edeceğiz"

Yargıda Birlik Derneği Başkanı olarak da görev yapan Aydıner, FETÖ'nün yargı içerisindeki yapılanmasına karşı mücadele ettiklerini söyledi.

15 Temmuz'un unutulmaması gerektiğini vurgulayan Aydıner, gençlere yönelik bilgilendirme çalışmalarına devam edeceklerini belirterek, "Türkiye'nin nasıl bir tehlikeyle karşı karşıya kaldığını yeni nesillere anlatmak önemli." dedi.