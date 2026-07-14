Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), kırsal kalkınmayı desteklemek ve çevre dostu tarım uygulamalarını yaygınlaştırmak amacıyla Türkiye'de ilk kez hayata geçirilen ücretsiz "Akıllı Böcek Kiti" projesini başlattı. Domates üretiminde önemli verim kayıplarına yol açan tuta absoluta (domates güvesi) zararlısına karşı geliştirilen biyolojik mücadele yöntemi, ilk olarak Ayaş, Güdül ve Beypazarı ilçelerinde uygulanmaya başladı.

Proje kapsamında üreticilere yüzde 100 hibe ile dağıtılan biyolojik mücadele kitleri sayesinde hem pestisit kullanımının azaltılması hem de daha sağlıklı ve kaliteli ürünlerin yetiştirilmesi hedefleniyor.

ABB Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Mekin Tüzün, uygulamanın üretici, tüketici ve çevre açısından önemli kazanımlar sağlayacağını belirterek, "Projeye Ayaş, Güdül ve Beypazarı'nda başladık. Doğada bulunan faydalı böcekleri üreticilerimize ulaştırıyoruz. Uygulamanın ardından 2-3 gün içinde aktif hale gelen bu böcekler yaklaşık 10 gün boyunca özellikle domates güvesine karşı etkili koruma sağlıyor. Bu yöntemle hem çevreyi koruyacağız hem de vatandaşlarımızın daha sağlıklı ürün tüketmesine katkı sunacağız" dedi.

Tüzün, biyolojik mücadele yönteminin yalnızca domates güvesine değil, diğer zararlı kelebek türlerine karşı da etkili olduğunu belirterek, uygulamanın Türkiye'de ilk kez Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirildiğini ifade etti.

ABB Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı Bitkisel Üretim Şube Müdürü Niyazi Zobu ise pilot uygulama kapsamında 47 üreticiye toplam 147 dekarlık alanda kullanılmak üzere biyolojik mücadele kitlerinin ücretsiz dağıtıldığını söyledi. Zobu, ekiplerin 15 günde bir sahaya giderek faydalı böcek salımını tekrarlayacağını ve uygulamayı düzenli olarak takip edeceğini belirtti.

Kırıkkale Üniversitesi Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü Organik Tarım Programı Öğretim Görevlisi Şahin Tatlı da biyolojik mücadelenin sürdürülebilir tarım açısından önemine dikkat çekerek, faydalı böceklerin zararlı güvelerin yumurtalarını etkisiz hale getirdiğini ve bu yöntemin hem çevre hem insan sağlığı açısından en güvenli mücadele yöntemi olduğunu ifade etti.

Projeden yararlanan üreticiler de uygulamaya destek verdi. Üretici Alparslan Taşdelen, biyolojik mücadele sayesinde kimyasal ilaç kullanımının azalacağını belirterek çalışmanın başarılı olmasını temenni etti. Betül Akpınar ise zirai ilaçların arılar ve faydalı canlılar üzerinde olumsuz etkileri bulunduğunu vurgulayarak, biyolojik yöntemin hem çevreyi koruyacağını hem de üretim maliyetlerini düşüreceğini söyledi.

ABB, pilot uygulamadan elde edilecek sonuçlara göre biyolojik mücadele projesini önümüzdeki dönemde daha geniş üretim alanlarına yaymayı hedefliyor.