Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından gündeme ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Yeni anayasa çalışmaları, "Terörsüz Türkiye" süreci ve Avrupa Parlamentosu'nun KKTC kararı hakkında açıklamalarda bulunan Yılmaz, Türkiye'nin tutumunu net ifadelerle ortaya koydu.

"Yeni Anayasa Hazırlıklarımız Büyük Ölçüde Tamamlandı"

Yeni anayasa çalışmalarına ilişkin konuşan Cevdet Yılmaz, teknik hazırlıkların büyük oranda tamamlandığını belirterek, çalışmaların kısa süre içinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacağını söyledi.

Yeni anayasanın geniş toplumsal ve siyasi uzlaşmayla hazırlanması gerektiğini vurgulayan Yılmaz, "Net bir takvim vermek için henüz erken. Sürecin ilerleyebilmesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde oluşacak uzlaşmaya bağlı. Yeni anayasa yalnızca bir siyasi partinin değil, tüm siyasi partilerin katkısıyla hazırlanmalıdır." ifadelerini kullandı.

"Terörsüz Türkiye Süreci İçin Yasal Düzenlemeler Hazırlanıyor"

"Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda yürütülen çalışmalara da değinen Yılmaz, TBMM bünyesinde kurulan komisyonun çalışmalarını tamamladığını ve gerekli yasal düzenlemelere ilişkin yol haritasını hazırladığını açıkladı.

Meclis kapanmadan önce yasal çerçevenin oluşturulması için yoğun mesai harcandığını belirten Yılmaz, komisyon çalışmalarına bir siyasi parti dışında tüm grupların katıldığını ifade ederek, ortaya çıkan ortak iradenin yasama sürecine de yansımasını temenni etti.

Cevdet Yılmaz'dan Avrupa Parlamentosu'nun KKTC Kararına Tepki

Avrupa Parlamentosu'nun Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ile ilgili kararını değerlendiren Yılmaz, söz konusu kararın hukuki ve vicdani açıdan hiçbir geçerliliğinin bulunmadığını söyledi.

Yılmaz, "Avrupa Parlamentosu'nun aldığı kararın hiçbir hukuki ve vicdani temeli bulunmamaktadır. Bu nedenle kararı yok hükmünde görüyor ve kesin bir dille reddediyoruz. Avrupa Parlamentosu, Rum lobilerinin etkisi altında hareket ederek tarafsızlığını zedeleyen bir tutum sergilemiştir." dedi.

"AB Tarafsızlığını Kaybetti"

Avrupa Birliği'nin, Rum kesimini üye olarak kabul ettiği tarihten itibaren Kıbrıs meselesinde tarafsızlığını kaybettiğini savunan Yılmaz, 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'nın adaya barış, güvenlik ve istikrar getirdiğini ifade etti.

Barış Harekatı'nın yalnızca Kıbrıs Türkleri için değil, Rum halkı için de güven ortamı oluşturduğunu belirten Yılmaz, Türkiye'nin uluslararası anlaşmalardan doğan garantörlük hakları kapsamında hareket ettiğini söyledi.

"Gazze Konusunda Sessiz Kalanlar Kıbrıs'ta Siyasi Karar Alıyor"

Cevdet Yılmaz, Avrupa Parlamentosu'nun Gazze'de yaşanan insani trajedi karşısındaki tutumunu da eleştirerek, ağır insan hakları ihlalleri karşısında sessiz kalan çevrelerin Kıbrıs konusunda siyasi saiklerle karar almasının kabul edilemez olduğunu ifade etti.

Yılmaz, Avrupa Parlamentosu'nun ideolojik yaklaşımlar yerine tarihi gerçekleri, uluslararası hukuku ve hakkaniyeti esas alan daha dengeli bir tutum benimsemesi gerektiğini belirterek, kurumun Avrupa'nın temel değerlerini savunma sorumluluğuna uygun hareket etmesi çağrısında bulundu.