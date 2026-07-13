Beypazarı Belediyesi, yaz akşamlarına kültür ve eğlence katacak "Yaz Sinemaları" etkinliğini hayata geçiriyor. Çocuklar ve ailelerin birlikte keyifli vakit geçirmesi amacıyla düzenlenen etkinlik kapsamında sevilen animasyon filmleri ücretsiz olarak gösterilecek.

Yaz Sinemaları'nın ilk gösterimi, 16 Temmuz Perşembe günü saat 20.30'da Hıdırlık Amfi Tiyatro'da gerçekleştirilecek. Etkinlik, çocukların büyük ilgiyle takip ettiği "Luca" filmiyle başlayacak.

İki Farklı Noktada Sinema Keyfi

Temmuz ve ağustos ayları boyunca devam edecek etkinliklerde gösterimler, Hıdırlık Amfi Tiyatro ile Oğuzkent Kapalı Pazar Yeri'nde düzenlenecek. Tüm film gösterimleri saat 20.30'da başlayacak.

Patlamış Mısır ve Dondurma İkramı Yapılacak

Beypazarı Belediyesi, sinema keyfini ikramlarla taçlandıracak. Gösterimler sırasında çocuklara ve ailelere patlamış mısır ile dondurma ikram edilecek.

Belediye tarafından yapılan davette, yaz akşamlarını birlikte geçirmek isteyen tüm çocuklar ve aileleri ücretsiz olarak düzenlenecek Yaz Sinemaları etkinliklerine katılmaya davet edildi.