İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordinasyonunda 18 ilde uyuşturucu operasyonları gerçekleştirildi.

Operasyonlara 485 narkotik ve asayiş ekibi, 2 bin 910 personel ile Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı Analiz ve Takip Timleri katıldı. Çalışmalar kapsamında hem uyuşturucu madde ticareti yapan şüpheliler hem de yasa dışı kenevir ve skunk ekimi yapılan alanlar hedef alındı.

Yüklü Miktarda Uyuşturucu Ele Geçirildi

Operasyonlar sonucunda 355 kilogram uyuşturucu madde ile 52 bin 616 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Ayrıca uyuşturucu üretiminde kullanıldığı belirlenen 1 milyon 53 bin kök kenevir ve skunk bitkisi imha edildi.

Yetkililer, ele geçirilen miktarın uyuşturucu ticaretine yönelik önemli bir darbe niteliği taşıdığını belirtti.

59 Şüpheli Tutuklandı

Yapılan operasyonlarda toplam 80 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adli mercilere sevk edilen şüphelilerden 59'u tutuklanırken, 21 kişi hakkında adli kontrol kararı uygulandı.

Soruşturma kapsamında şüphelilerin uyuşturucu ticaretini organize şekilde yürüttükleri, sosyal medya ve mesajlaşma uygulamaları üzerinden satış yaptıkları ve yasa dışı kenevir ile skunk ekimiyle uyuşturucu üretimine kaynak sağladıkları tespit edildi.

Bakanlıktan Kararlılık Mesajı

İçişleri Bakanlığı açıklamasında, sokak satıcılarına, uyuşturucu imalatçılarına ve yasa dışı uyuşturucu ekim faaliyetlerine karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı. Bakanlık, uyuşturucuyla mücadelede güvenlik güçlerinin operasyonlarına aralıksız devam edeceğini bildirdi.