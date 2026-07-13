İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun, bilirkişi S.B.'ye yönelik açıklamaları nedeniyle yargılandığı davanın duruşması görüldü.
Duruşmada, dosyada yaşanan gelişmeler ele alınırken mahkeme, cumhuriyet savcısının değişmesi nedeniyle davanın ileri bir tarihe bırakılmasına karar verdi.
Duruşma 8 Aralık 2026'ya ertelendi
Bir önceki duruşmada alınan ara kararda, Ekrem İmamoğlu hakkında "adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs" suçundan dava açıldığı ve söz konusu suçun ön ödeme kapsamında değerlendirildiği belirtilmişti.
Bu kararın ardından İmamoğlu'nun avukatları tarafından ön ödeme işlemi gerçekleştirildi.
Mahkeme, cumhuriyet savcısındaki değişiklik nedeniyle duruşmayı 8 Aralık 2026 tarihine erteledi.