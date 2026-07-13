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Bu kararın ardından İmamoğlu'nun avukatları tarafından ön ödeme işlemi gerçekleştirildi.

Bir önceki duruşmada alınan ara kararda, Ekrem İmamoğlu hakkında "adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs" suçundan dava açıldığı ve söz konusu suçun ön ödeme kapsamında değerlendirildiği belirtilmişti.

Duruşmada, dosyada yaşanan gelişmeler ele alınırken mahkeme, cumhuriyet savcısının değişmesi nedeniyle davanın ileri bir tarihe bırakılmasına karar verdi.

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