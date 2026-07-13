Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında Nilüfer ilçesindeki bir iş yerine operasyon düzenledi.

Denetim sırasında 6 yabancı uyruklu kişinin bulunduğu belirlenirken, yapılan kontrollerde 4 kişinin kimliksiz olduğu, 2 kişinin ise Bursa'da oturma iznine sahip olmasına rağmen çalışma izni bulunmadığı tespit edildi.

Yabancı uyruklular, haklarında gerekli işlemlerin yapılması için İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilirken, iş yerinde organizatör oldukları değerlendirilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Osmangazi'de 207 Yabancı Uyruklu Kontrol Edildi

Kentte yürütülen denetimler kapsamında Osmangazi ilçesindeki 4 umuma açık iş yerinde de geniş çaplı uygulama gerçekleştirildi. Ekipler tarafından toplam 207 yabancı uyruklu kişinin kimlik ve oturma izinleri sorgulandı.

Kontrollerde 6 kimliksiz, 1 vize süresini ihlal eden ve 2'si başka illere kayıtlı oturma iznine sahip olmak üzere çok sayıda yabancı uyruklu tespit edildi. Kimliksiz ve vize ihlali yaptığı belirlenen kişiler de İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

Sigortasız İşçi Çalıştıran İşletmelere İşlem

Denetimlerde ayrıca 19 yabancı uyruklu kişiyi sigortasız çalıştırdığı belirlenen iş yerleri hakkında Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) denetmenleri tarafından idari işlem uygulandı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü, göçmen kaçakçılığı ve kayıt dışı istihdamla mücadele kapsamında denetimlerin kent genelinde kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.