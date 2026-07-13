CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, eski Başbakan Bülent Ecevit'in CHP tarihinde yaşanan önemli bir döneme ilişkin anısını gündeme taşıdı.

"Canımız kadar sevsek de CHP'den ayrılmak…" sözleriyle başlayan paylaşımında Akdoğan, Ecevit'in Genel Sekreterlikten istifasının ardından Nazilli'de katıldığı bir toplantıda yaşananları anlattı. Paylaşıma göre, konuşması sırasında tereddüt yaşayan Ecevit'e bir partili, "Ecevit bu lafları bırak. Sen demokrasi uğruna gerekirse İnönü ile mücadeleyi göze alacak mısın almayacak mısın?" diye seslendi. Bunun üzerine Ecevit'in, "Söz veriyorum alacağım" diyerek demokrasi uğruna İsmet İnönü'yü karşısına aldığını ve daha sonra partisini iktidara taşıdığını ifade etti.

Akdoğan, paylaşımında kritik dönemlerde sorumluluk duygusunun duygusallığın önüne geçmesi gerektiğini vurgulayarak, "Gün gelmiş, herkesin saygısına mazhar olan İsmet Paşa'ya karşı gelinmiştir ama iktidar olup onun düşünceleri yaşatılmıştır. Çünkü işte o sözde dendiği gibi 'yol cümleden uludur'" ifadelerine yer verdi.

Türkiye'nin zor bir süreçten geçtiğini belirten Akdoğan, paylaşımını, "Önemli olan yoldur. O yol ülkemiz için yürünmektedir. Ve o yol cümleden, yani her şeyden uludur, önemlidir. Memleket zor durumdadır. Zaman, Ecevit'in deyimi ile 'kem küm etme' zamanı değildir." sözleriyle tamamladı.