Ankara Büyükşehir Belediyesi, kültür ve sanat etkinliklerine bir yenisini daha ekledi. Tarihi Türk Müziği Topluluğu tarafından gerçekleştirilecek mehter gösterileri, Ankara Kalesi'nin tarihi atmosferinde vatandaşlarla buluşacak.

Geçmişten günümüze uzanan mehter geleneği, Ankara'nın simge yapılarından biri olan Ankara Kalesi'nde yeniden hayat bulacak. Etkinliklerle hem başkentlilere hem de kenti ziyaret eden turistlere tarihi bir müzik şöleni sunulması hedefleniyor.

Gösteriler Her Salı Düzenlenecek

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin paylaştığı programa göre mehter gösterileri, Temmuz ayında 14, 21 ve 28, Ağustos ayında 4, 11, 18 ve 25, Eylül ayında ise 1, 8 ve 15 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Gösteriler, her hafta salı günü saat 13.30'da Ankara Kalesi'nde başlayacak.

Tarih ve Musiki Aynı Sahnede Buluşacak

Belediyeden yapılan davette, mehter geleneğinin Ankara Kalesi'nin eşsiz tarihi dokusunda yeniden hayat bulacağı belirtilerek, tüm vatandaşlar gösterilere davet edildi. Tarih ve Türk musikisinin buluşacağı etkinliklerin, yaz boyunca Ankara'nın kültür sanat takvimine renk katması bekleniyor.