İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Birleşmiş Milletler'in resmi internet sitesinde yer alan ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in değerlendirmelerini içeren açıklamaya tepki gösterdi.

Bekayi, İran'ın saldırılar karşısında meşru müdafaa hakkını kullandığını öne sürerek, ülkesini bu gerekçeyle suçlamanın kabul edilemez olduğunu ifade etti.

"Bu Bir Çatışma Değil, Saldırganlığın Devamı"

Paylaşımında ABD ve İsrail'i hedef alan Bekayi, yaşananların iki taraf arasında yaşanan sıradan bir askeri çatışma olarak değerlendirilemeyeceğini savundu. Bekayi, sürecin ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta başlattığını öne sürdüğü askeri saldırganlığın devamı niteliğinde olduğunu ileri sürdü.

"ABD Üslerine Yönelik Saldırılar Meşru Müdafaa Kapsamında"

İran'ın herhangi bir ülkeye saldırı başlatmadığını iddia eden Bekayi, Basra Körfezi kıyısındaki ABD üslerine yönelik gerçekleştirilen saldırıların ise meşru müdafaa kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini savundu. Söz konusu eylemlerin uluslararası hukuka aykırı olmadığını öne süren Bekayi, İran'ın yalnızca kendisini savunduğunu dile getirdi.