Haluk Levent ve AHBAP Derneği hakkında gündeme gelen iddialar kamuoyunda tartışılmaya devam ederken, Babala TV'nin kurucusu Oğuzhan Uğur da sosyal medya hesabından konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Uğur, iddiaların ciddiyetine dikkat çekerek sürecin yakından takip edilmesi gerektiğini vurguladı. Açıklamasında, "Haluk Levent hakkında kamuoyuna yansıyan ciddi iddialar var. Süreci an be an takip edeceğiz elbette. Zira o dönemde her birimizin emeği, çabası ve mücadelesi vardı. Gerçek neyse ortaya çıkmalı, kuruş kuruş hesabı verilmelidir. Biz de herkes gibi izliyoruz şimdilik. Gelişmeler oldukça net yorumumuz da olacaktır muhakkak" ifadelerini kullandı.

Kendisi ve Babala TV'nin de tartışmaların içine çekilmeye çalışıldığını belirten Uğur, yardım faaliyetlerine ilişkin de açıklama yaptı. Uğur, "Ben bir dernek ya da vakıf değilim. Dolayısıyla para toplayamam, bağış kabul edemem. Yaptığım tüm yardımları da bugüne kadar kendi cebimden yaptım. Bunu yazmak zorunda kalmak bile ruhumu eziyor. Ama yazmayınca da farklı yerlere çekiliyor" dedi.

Açıklamasının sonunda toplumdaki güven duygusuna vurgu yapan Oğuzhan Uğur, "Bu millet yıllardır hayal kırıklıklarından kule yaptı. 'Güven' dediğimiz şey artık neredeyse nostaljik bir kavram. Umarım bu haberler o kulenin tepesine yeni bir parça daha eklemez, bizi güven duygusundan bir adım daha uzaklaştırmaz. Takipteyiz" ifadelerini kullandı.