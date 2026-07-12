Erzincan'da 2 bin 500 rakımda sıra dışı görüntü: Buz tutan gölde kayak yaptı
Erzincan'da 2 bin 500 rakımda sıra dışı görüntü: Buz tutan gölde kayak yaptı
İçeriği Görüntüle

Adalet Bakanı Akın Gürlek, kişilik haklarına yönelik haksız ithamlar nedeniyle açtığı manevi tazminat davası sonucunda tahsil edilen 150 bin TL'yi Türk Kızılay'a bağışladığını duyurdu.

Bakan Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türk Kızılay'ın köklü geçmişi, fedakâr çalışanları ve gönüllüleriyle afet ve kriz dönemlerinde ihtiyaç sahiplerinin yanında yer aldığını belirtti.

Vatandaşların Türk Kızılay'a güvenle bağış yapabileceğini vurgulayan Gürlek, yapılan her katkının ihtiyaç sahiplerine umut olduğunu ifade etti.

Gürlek paylaşımında, "Şahsıma yönelik haksız ithamlar nedeniyle açmış olduğum bir manevi tazminat davası neticesinde tahsil edilen 150 bin TL tutarı Türk Kızılay'a bağışladım" dedi.

Bakan Gürlek, açıklamasının devamında, Türk Kızılay'ın milletin merhametini dünyanın dört bir yanına ulaştırdığını belirterek, kurumun tüm çalışanlarına ve gönüllülerine teşekkür etti. Gürlek, "Dayanışmanın, merhametin ve kardeşliğin yanında olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Muhabir: Haber Merkezi