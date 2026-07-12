Adalet Bakanı Akın Gürlek, kişilik haklarına yönelik haksız ithamlar nedeniyle açtığı manevi tazminat davası sonucunda tahsil edilen 150 bin TL'yi Türk Kızılay'a bağışladığını duyurdu.

Bakan Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türk Kızılay'ın köklü geçmişi, fedakâr çalışanları ve gönüllüleriyle afet ve kriz dönemlerinde ihtiyaç sahiplerinin yanında yer aldığını belirtti.

Vatandaşların Türk Kızılay'a güvenle bağış yapabileceğini vurgulayan Gürlek, yapılan her katkının ihtiyaç sahiplerine umut olduğunu ifade etti.

Gürlek paylaşımında, "Şahsıma yönelik haksız ithamlar nedeniyle açmış olduğum bir manevi tazminat davası neticesinde tahsil edilen 150 bin TL tutarı Türk Kızılay'a bağışladım" dedi.

Bakan Gürlek, açıklamasının devamında, Türk Kızılay'ın milletin merhametini dünyanın dört bir yanına ulaştırdığını belirterek, kurumun tüm çalışanlarına ve gönüllülerine teşekkür etti. Gürlek, "Dayanışmanın, merhametin ve kardeşliğin yanında olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Köklü geçmişi, fedakâr çalışanları ve gönüllüleriyle; afetlerde ve kriz anlarında ihtiyaç sahiplerinin yanında olan Türk Kızılay, aziz milletimizin yardımseverlik ruhunun en güçlü temsilcilerinden biridir.



Vatandaşlarımız, Türk Kızılay’a gönül rahatlığıyla ve güven içinde bağış… pic.twitter.com/QG6myqUMYQ — Akın Gürlek (@abakingurlek) July 12, 2026