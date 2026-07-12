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CHP’nin sosyal medya hesaplarından paylaşılan afişte, “Çankaya iradesine sahip çıkıyoruz” sloganıyla demokrasiye, halkın iradesine ve Çankaya’ya sahip çıkmak amacıyla vatandaşların bir araya geleceği duyuruldu.

Çankaya Belediyesi’ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner’in de aralarında bulunduğu 36 kişi hakkında gözaltı kararı verilmesinin ardından CHP’den toplanma çağrısı yapıldı.

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