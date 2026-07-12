Çankaya Belediyesi’ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner’in de aralarında bulunduğu 36 kişi hakkında gözaltı kararı verilmesinin ardından CHP’den toplanma çağrısı yapıldı.
CHP’nin sosyal medya hesaplarından paylaşılan afişte, “Çankaya iradesine sahip çıkıyoruz” sloganıyla demokrasiye, halkın iradesine ve Çankaya’ya sahip çıkmak amacıyla vatandaşların bir araya geleceği duyuruldu.
Paylaşımda, buluşmanın 12 Temmuz Pazar günü saat 19.00’da Çankaya Belediyesi önünde gerçekleştirileceği belirtilerek, “Tüm Çankayalıları buluşmamıza bekliyoruz” ifadelerine yer verildi.
Çankaya Belediyesi Önüne Çağrı: Başkan Vekili Köylüoğlu'ndan Muhtarlara 'Demokrasi' Buluşması Daveti
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Muhabir: Haber Merkezi